民進黨立委沈伯洋提出的「立委赴中納管」修法，遭藍白黨團聯手退回程序委員會，民眾黨也被綠營批評「雙標」，對此，民眾黨立委黃國昌反嗆，被退的法案不只有沈伯洋，如果民進黨有興趣，可以把那些想為金融重犯推動的可恥立法全部拿出來盤點清楚。

對於綠營批評黃國昌在2016年時，時代力量提出的法案遭退回程序委員會而痛批國民黨一事與現今對照是「雙標」，黃國昌反批民進黨的「民主進步」4個字招牌早就丟到垃圾桶裡面，把所有不一樣的事情全部糊起來講，利用資訊落差想要混淆視聽、人身攻擊。

黃國昌說，民眾黨對於這個會期所退的法案，黨團成員都有討論，也在形成一致的標準，而且民進黨在程序上被退案的不只沈伯洋的案子，還包括蔡易餘及那些其他人企圖為金融重犯個案修法的案子，也全在程序委員會被退回，怎麼民進黨都不敢吭一聲？

黃國昌質疑，難道是因為自家人做的醜事，想要靜靜的一筆帶過，不希望引起社會大眾注目？如果民進黨有興趣，可以把他們目前在程序委員會被退掉的案子一件一件拿出來講清楚，看到底是哪個執政黨的立委，竟然為了想要幫金融重犯脫罪，來進行個案修法，可以把推動這些可恥的立法全部拿出來盤點清楚。

對於綠營提案民代赴中港澳需要審查，黃國場表示，民進黨要把自己的主張整理一下，到底有關民意代表跑去中國是希望交由行政部門提出申請，還是由立法院秘書處來登錄，立場應該確定清楚，不要改得大家無所適從。黃建議，最好是由賴清德新內閣的陸委會提出法律的修正版本，由賴政府清楚告訴台灣人民，到底是希望自信交流，還是在國內繼續透過抹紅技倆來製造分化跟對立。

至於被綠委吳思瑤酸顏色從黃到白到藍又到紅，現在是「紅國昌」，黃國昌反嗆吳思瑤造謠成性，其實沒有評論的必要，但他強調，自己是在中國港澳被列黑名單、禁止入境的人，如果像他這種人還要被扣上賣台、中共同路人的「紅帽子」，在台灣還有誰是民進黨不能扣紅帽子的？

黃國昌喊話民進黨，不要自己在國內找敵人，製造社會的對立跟衝突，然後從中攫取政治利益，這是非常不負責任的，並反酸，若要找中共同路人，應該問民進黨，對於當時擔任外交國防委員會召委的趙天麟跑去親中舔共的調查報告在哪？要不要公布？讓全台灣看看到底哪個政黨才是親中舔共、賣台，才是中共同路人。

而民進黨團立院總召柯建銘批評黃國昌退法案是要藍營禮讓他選新北市長，黃國昌反批，柯從政20幾年，腦子只有政治算計，完全沒有公共政策以及福國利民的想法，造成立法院這些年各樣的劣質文化，甚至自己涉案的司法關說都可以成立調閱小組，還自己當委員，讓他這種涉案當事人可以進去看調來的卷宗。

黃國昌表示，希望柯建銘不要再搞這種政治上的操弄跟戲碼，連在國會莊嚴的殿堂上，都可以說出「中猴」這種話來人身攻擊，難道這就是民進黨黨團總召的水準？