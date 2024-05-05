教育部國民及學前教育署舉辦「112學年度全國技藝教育績優人員」選拔，新竹縣二重國中學生郭家宏參加技藝學程動力機械職群學習汽修等好表現，是竹縣唯一獲獎學生，精華國中老師張嘉怡用心輔導學生，榮獲全國技藝教育國中教職員工組績優人員的肯定。

二重國中校長徐華助表示，國三學生郭家宏喜歡研究3C產品，常幫家人修電腦或手機，在班導師和輔導處老師建議下，參加技藝學程動力機械職群，每週三下午到東泰高中上課，經過一學期學習基礎汽車美容，到進階了解汽機車各個構造的功能與拆裝，覺得很有趣，也很有成就感。

郭家宏在技藝學程認真積極，表現良好，也擔任班級幹部、童軍家政小老師，是老師的好幫手也是同學學習上的好夥伴。學校推薦參加全國技藝教育績優人員選拔，郭家宏脫穎而出，是新竹縣學生組唯一獲獎人員，學校師長獲知消息後都很高興，也覺得實至名歸。

張嘉怡擔任精華國中輔導組長，承辦技藝教育課程相關業務，如學生遴輔、規畫競賽學科及術科集訓、引進校外資源、安排各類講座、參訪體驗活動等，拓展學生視野並提供更多元的學習機會。

張嘉怡並是隨班輔導教師，定期與授課教師晤談，提供學生學習及生涯輔導，她深信每個孩子都是獨一無二、擁有獨特的才華與潛能，在老師用心引導和幫助下，一定能夠找到自己的人生舞台，展現出屬於自己的光芒。

楊郡慈指出表示，新竹縣積極推動國中技藝教育，採學校自辦式或與縣內技術型高中職辦理合作式班級，開設動力機械等14職群課程，讓學生透過試探及實作課程，加深對職業生涯的認識，竹北國中及新埔國中獲教育部補助設立「國民中學區域職業試探與體驗示範中心」，將提供電子電機職群、農業職群及設計職群的體驗學習。