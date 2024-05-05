大葉大學休閒事業管理學系副教授林擎天說，各個國家紙幣上面的圖案常常與該地區的特色、歷史、文化相關，林擎天透過台灣不同面額鈔票上的圖案，藉此向來訪的義峰高中學生介紹隱藏其中的台灣特色與觀光資源。（大葉大學提供／葉靜美彰化傳真）

拿起千元大鈔，一面是看著地球儀的4位小學生，翻到另一面，則有大家熟知的帝雉、玉山，但其實帝雉旁還有6樣相當有特色的植物等待發掘，台灣豐富的觀光資源就隱藏其中，大葉大學休閒事業管理學系就透過不同面額鈔票上的圖案，向來訪的義峰高中學生介紹台灣特色與觀光資源，讓學生們驚奇連連。

義峰高中學生參訪大葉大學，為了讓這群高中生們認識台灣有哪些觀光資源，休閒事業管理學系運用巧思，特別選了大家都熟悉的鈔票當題材，以台灣鈔票中的圖案，帶領高中生認識台灣觀光特色與資源，增加學生們對觀光休閒的認識與素養。

休閒事業管理學系副教授同時也是觀光旅遊學系主任林擎天說，台灣豐富的觀光資源有助於旅遊產業發展，各個國家紙幣上面的圖案常常與該地區的特色、歷史、文化相關，比如英國的鈔票除了有女王，還有創作《傲慢與偏見》的小說家珍奧斯汀，韓國鈔票上的女性人物申師任堂則是知名的藝術家。

林擎天說，仔細觀察鈔票不同位置的圖案，可以看見很多細節。在千元鈔票上，除了有大家熟知的帝雉、玉山，其實還有台灣特有種植物塔塔加薊、在帝雉尾巴與身體交接上方的植物則是珍稀的藥用植物七葉一枝花，另外還有金線蓮、麥門冬及射干等植物，及台灣常見的菊花。

台灣在2018年曾舉辦過鈔票圖樣設計比賽，選出許多精采的作品，林擎天引領著學生們嘗試思考，如果重新設計，認為什麼才是最值得放在紙幣票面、最具有台灣代表性的元素。林擎天希望透過多樣化活動引導學生發掘潛能，開拓職涯面向。