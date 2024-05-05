台灣導演朱岩蘭歷時8年、以女性為出發點的勵志故事《一起一起》，成功奪下「LA WEBFEST 2024」年度最佳劇情片獎，好消息讓特別遠赴美國洛杉磯陪走星光大道的閨蜜廖家儀及同行友人直呼很感動。雖然僅快閃3天，廖家儀也趁待在美國的時間，好好跟閨蜜敘舊、品嚐美食，許久不見的好友侯冠群也盛情招待，讓她直呼：「媽媽的me time ，要好好珍惜！」

導演朱岩蘭在《一起一起》的影片中，以自己的真實故事改編，將失智症和唐氏症這兩個人文關懷的議題，融入劇情中，要讓大家「cheer together 」，希望藉著電影，獲得更多瞭解及認同。劇情還還有台灣啦啦隊真實比賽過程，賺人熱淚 。這也是這部影片勇奪的第12座國際獎項。

導演朱岩蘭的妹妹朱岩慧（左起）、《一起一起》演員雅芳、導演朱岩蘭、廖家儀、A1獅子會長張聖芬、LA當地友人Eric一起出席典禮。（廖家儀提供）

導演朱岩蘭表示這部電影的觀眾年齡層很廣，不同年齡層看到的重點都不同，有人看到搞笑，有人看到熱血，有人看到友情和團隊，也有人看到親情和愛情，「每個人的人生經歷都不同，若能透過本片找尋到不同的感動，及鼓舞自己再前進的力量，這就是我最大的成就感。」

廖家儀和導演朱岩蘭一同盛裝現身紅毯，再加上獅子會長張聖芬，來自台灣的3位好姊妹再次合體。廖家儀表示，聽到朱導演參展，就決定從香港飛到台灣再跟大家一起到美國陪她參加這次盛事。而且這次影展中上百部作品，只有台灣跟韓國2個亞洲國家入圍影展，最後聽到國片《一起一起》 奪得最大奬「BEST DRAMA」，大家上台一起領獎時，大家齊聲激喊「We come from TAIWAN! 」，興奮及感動的心久久無法忘懷。

廖家儀在洛杉磯見了侯冠群等好友。（廖家儀提供）

廖家儀表示，朱岩蘭導演從空服員身份轉而投入影視行列，這次從主導、製片、編劇，從頭到尾親自完成《一起一起》，中間歴時8年，已在新加坡、韓國等國際間奪得多項大奬。此次更榮獲LA WEBFEST 2024年度大獎，在美國的獅子會好朋友們，也一起出席力挺，大家都對這次的影展展現濃濃的人情味，廖家儀表示在國際上聽到台灣的作品得獎，真的超級興奮，導演也告訴她下一部的影片要找她來演出，期盼延續《一起一起》好萊塢最佳影片精神，攜手合作再戰國際，為台灣再奪下奬座！