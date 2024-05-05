很多人都聽過男生割包皮能減少罹患性病的機率，泌尿科醫師黃維倫表示，割包皮的男生，還可以使女伴降低罹患子宮頸癌、第二型疱疹、披衣菌、梅毒、人類乳突病毒與淋病的機率，尤其是性生活豐富的男性「割」了後，女伴發生子宮頸癌機會將大降82%。

義大醫院泌尿科主治醫師黃維倫在臉書粉專PO文指出，男性割包皮可減少本身罹患包含愛滋、人類乳突病毒、疱疹、軟性下疳和梅毒等性病，但其實很多人不知道，男生割包皮對於女伴也有好處。

黃維倫指出，不少研究指出男生割包皮，也可以降低女伴得到子宮頸癌、第二型疱疹、披衣菌、梅毒、人類乳突病毒與淋病的機率，而一名女性可能不只與一位男性發生性關係。

黃維倫指出，一篇發表在醫學期刊排名第一的新英格蘭醫學期刊的研究顯示，在只有單一性伴侶的女性中，若男性伴侶為高風險性伴侶（定義為超過6個性伴侶，且首次性交發生在17歲以下的男性）男性伴侶有割包皮，女性發生子宮頸癌的機率會降低82％；若男性伴侶為中等風險，則割包皮可使女性子宮頸癌風險降低50％。此外，割包皮也可以降低79%的披衣菌感染。

總而言之，黃維倫指出，男生割包皮確實可以降低女伴得到性病及子宮頸癌的機率。除此之外，許多研究也指出女性認為割包皮的屌更漂亮，而且使用起來更舒服。