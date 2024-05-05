新竹家扶中心日前在上館國小舉辦「全民兒保特攻隊」，學生透過AR濾鏡體驗，進行網路識詐實測。（新竹家扶中心提供／羅浚濱新竹傳真）

家扶基金會公布最新《兒少網路使用經驗調查》，近4成兒少曾遇過網路詐騙，新竹家扶中心為強化兒少自我保護意識，以「預防網路詐騙 全民兒保特攻隊」為主題，日前將兒童保護宣導活動帶進竹東鎮上館國小，教導學童網路安全知識，一起預防並杜絕詐騙風險！

新竹家扶中心主任沈俊賢引用警政署2018到2022年的統計資料，網路犯罪被害人中，未滿18歲兒少激增了88.68％，顯示兒少在網絡犯罪辨識度明顯不足，有心人士以兒少為目標，從事不法行為與日俱增，呼籲同學由闖關活動中認真學習辨識網路犯罪手法與誘騙用詞，保護自身的安全。

現場設置攤位，讓學生了解身體私密位置、嚴禁他人碰觸，也不要交換或傳遞自身的裸照，學習辨識網路話術陷阱，增進兒少危機感及安全意識與判斷力，並以AR濾鏡體驗，讓學童化身「全民兒保特攻隊」進行網路識詐實測關闖遊戲。

網路識詐實測設計「假網路拍賣（購物）」、「一般購物詐欺（偽稱買賣）」、「交友詐騙」及「遊戲點數 （含虛擬寶物）詐欺」情境題，讓學生隨機抽題辨識，並輔導學生正確觀念。

同時以短影音介紹網路交友與誘發互傳照片的手法，並相約見面，結局為2名老年人互用網路假身分、假照片見面場景，讓學生了解網路上所謂友人，身分並非如所見的真實。

上館國小有359名中、高年級學生報名參加，校長徐永基期勉同學們學習網路識詐的知能，別在網絡世界中落入陷阱而不自知，也呼籲家長及學校師長須協力有效阻斷危險，讓孩子更明辨網路風險，方能杜絕詐騙！