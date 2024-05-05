蔡英文總統（右三）5日在天壇祭拜玉皇上帝，議長賄選官司甫獲無罪的台南市議長邱莉莉（右一）與台南市長黃偉哲（右二）一起陪同。（程炳璋攝）

蔡英文總統5日在天壇揭匾前，向民眾致意。（程炳璋攝）

任期剩下最後半個月的總統蔡英文，5日抵台南連拜3廟，先到馬公廟、再到和勝堂，最後在中西區台灣首廟天壇揭匾時發表「畢業」感言，她認為自己執政8年以國防改革成績單最亮眼，指出台灣未來挑戰多，「只要團結就能克服難關」。

中西區首廟天壇匾額數量多，其中以「一字匾」最為著名。蔡英文5日致贈「道弘德化」4字，解釋字意是「弘揚道德、教化人心」。台南市長黃偉哲、立委王定宇、陳亭妃與地方議員都到場陪同揭匾，台南市議長邱莉莉在議長賄選案一審獲判無罪後公開出席。

黃偉哲表示，蔡英文在8年來交出100分的考券，台灣人民會記得她給台灣土地的成績單，民進黨政府會在520後，繼續承接小英路線。

蔡英文總統任內3度到訪天壇，2018年2月過年期間在此發紅包時，還一度遭民眾嗆聲「小英下台」。這次她稱只記得2016年當選總統年曾來過，今年再來是「有始有終」。

她說每次選舉在台南的票數都是最多，畢業前該感謝台南鄉親的相挺，並指未來的總統賴清德是台南培養出來的人選，副總統蕭美琴也是台南人，台南必成下個執政者重視的地方。

提到8年執政成績單，蔡英文認為國機、國艦國造的國防成績最受全民肯定，台灣的GDP成長、全力投入托嬰、教育政策則是造福人民，期待下任總統做的更好。

蔡英文表示，台灣未來的挑戰很多，但是由有經驗的團隊執政，只要團結就能度過難關。