味全龍本土王牌徐若熙4日先發5.2局失2分無關勝敗，總教練葉君璋認為這是他本季至今狀況最好的一役，對於他下1站安排，他將繼續留在輪值中，只是有高機率會往後延1天、在週日登板。

徐若熙昨天用88球收工，投出7次三振、3次四壞球保送，被敲3支安打、失2分，退場時是敗投候選人，但靠隊友火力支援躲敗。

葉總認為，徐若熙此役表現應該是他本季6次先發登板中狀況最好的，只是在6局時比較可惜，不然各方面都很到位。至於下週安排，教練團原本有可能讓他尋著王維中模式下二軍輪休，但考慮過後可能取消，但會將他先發日往後延1天。

「機率滿高的！還是會持續觀察他的身體狀況。」下週五起龍隊將南下作客澄清湖交手台鋼雄鷹，12日是五月最後一天打下午2點05分的比賽，屆時徐若熙可能將面臨高溫考驗，葉君璋笑著說：「還好啦！年輕人可以的。」

而今天是洋投鋼龍在落枕後本季首次先發登板，教練團預計他投5局，用球數應該會落在6、70球左右，也會視實際情況進行調度。