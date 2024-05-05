外界質疑國土管理署忙著替準總統賴清德萬里老家解套，卻不顧範圍廣大的瑞芳水金地區。國土署今天重申，此次檢討是通案處理全國6縣市廢礦礦業用地回復「居住權」，並非只針對個案。至於水金地區已朝向觀光與商業發展，偏離原來居住使用，市府應整體規畫後辦理檢討變更作業。

國土署進行廢礦區檢討作業遭批削足適履、獨厚權貴，國土署澄清，此次檢討是通案處理全國廢礦礦業用地回復居住權，共分布於新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣及南投縣等6縣市、約343公頃，並非只針對個案。

外界質疑廢礦區既非原鄉，亦非原住民，為何比照「北泰雅原住民族特定區域計畫」？國土署說明，廢礦區只是參採該特定區域計畫對於建築物範圍認定的時間點，因無論是原住民族土地或廢礦區檢討，都是為了保障民眾既有居住權益，因此採用相同的認定時間，和計畫對象是否為原住民無關。

至於瑞芳水湳洞、金瓜石地區的問題，國土署指控新北市政府一再用錯誤資訊引發民眾疑慮，因水金地區範圍完整、面積約303公頃，現況使用樣態眾多，主要為遊憩、餐廳、民宿營利用途，與本次廢礦區檢討主要保障居住權之本質不同，應由新北市政府考量水金地區整體發展需求，研擬空間計畫，以引導土地適性利用，實質解決當地觀光產業發展需求。

國土署強調，國土署已於111年補助新北市政府辦理瑞芳區鄉村地區整體規畫作業，但市府並未將該議題納入處理。既然中央已提出通案處理原則，縣市政府可在規畫後辦理檢討變更作業。

國土署表示，礦區建物是因在廢礦時政府未能即時將分區進行更正，造成民眾喪失合法房屋權益，與過去違建概念不同，國土署已依據區域計畫法相關規定，和經濟部地礦中心共同提出通案處理原則，也請有類此情形的縣市政府依規定辦理檢討作業，國土管理署將適時提供必要協助。