民眾黨主席、前台北市長柯文哲近期因京華城、北士科遭台北地檢署列他字案被告，外界認為恐衝擊白營2026選情，甚至引發小草出走潮，不過民眾黨新北市黨部主委、新北市議員陳世軒強調柯文哲行得正坐得端，一切都有紀錄可循。

陳世軒強調，過去在台北市一切都有紀錄，且柯文哲強調公開透明，所以都有紀錄可循，一切行得正坐得端，至於2026就是自己繼續在地方扎根，然後跟黃國昌攜手合作，希望可以打出好成績。

對於外界認為，黃國昌有逐漸帶領民眾黨的趨勢，且聲量也慢慢大過柯文哲，黃國昌則回應，自己跟柯合作無間，每天都在通訊息，民進黨過去這種對第三勢力政黨一手蘿蔔一手棒子的挑撥分化技倆已經看多了。

黃國昌強調，民眾黨上下一心，不會有任何改變跟動搖，他也表態支持柯文則2028再戰總統，至於2026不論柯派他到哪個地方參選，一定會投入並且全力以赴，為2028打下好的基礎。