北韓駐聯合國特使金星（Kim Song）5日表示，由美國和其他西方國家領導組成，作為監督對北韓制裁的新組織終將失敗。

上個月，美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）訪問了兩韓非軍事區（DMZ），這是韓國和北韓之間戒備森嚴的邊界。在她此行之前，俄羅斯拒絕聯合國多國專家小組的年度更新，該聯合國小組在過去15年裡，一直負責監督旨在遏制北韓核子計畫和飛彈計畫的制裁措施執行情況。

以美國為首的國家指控，稱北韓已向俄羅斯轉讓武器用於烏克蘭戰爭。

根據北韓官媒《朝中社》報導，北韓駐聯合國特使金星回應了美國及其盟國本周發表的聯合聲明，該聲明呼籲聯合國專家小組繼續開展工作，監測對平壤核武和飛彈計畫的長期制裁。金星表示，聯合國新制裁監督小組終將失敗。

《朝中社》引述北韓最高領導人金正恩在聲明中的話說，「敵對勢力未來可能會設立第2個和第3個專家小組，但隨著時間的推移，他們都注定會自我毀滅。」