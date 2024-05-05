準總統賴清德即將在520上任，整體安全勤務的龍頭也漸漸浮出檯面。據了解，除了總統府侍衛長由空軍防空飛彈指揮部副指揮官唐志曜接任外，負責總統貼身安全的第一線總統府警衛室主任也正式曝光。據本報獨家掌握，賴清德破例選擇前保六總隊警官一隊隊長、現任警政署公關科長的三線一星警官陳金藤擔當重任，這也是陳水扁總統當年拔擢謝芬芬、吳振吉擔任內衛室主任後，第1位警職人員擔任總統府警衛室主任。

陳金藤是在賴清德擔任行政院長時，擔任保六總隊警官二隊隊長，負責行政院及院長安全維護，因此關係與賴清德相當親近。據了解，明(6日)，陳金藤就會正式入府進行交接實習。

2018年陳金藤調任警官一隊隊長，之後又調任基隆港警局副總隊長、新北市警察局主秘辦公室秘書，在2023年2月，又調回警政署公關室擔任公共關係科長至今。

據了解，由於陳金藤長期擔任行政院及副總統安全維護及特勤任務，又與賴清德有長期共事，原本賴的愛將謝靜華少將因「體測作弊及街頭擁吻」事件遭國安局記過汰除後，已經對軍職人員失去信任，因此重新選擇較親近且熟識的警職人員擔任。