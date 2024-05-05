【全程字幕】藍白立委520參訪太平島缺軍系「這人」 朱立倫回應了 @ChinaTimes

立法院外交國防委員會預定5月16日安排至太平島考察，民進黨籍立委全數未登記參加，而國民黨方面，未登記者為院長韓國瑜和退役海軍二級上將、立委陳永康。對此，陳永康今（5）日發聲明回應，未隨團前往太平島，與適逢國民黨中央黨部發表「國家安全戰略法」有關。

針對陳永康未隨團前往太平島，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今調侃，國民黨內還是有良知之士，唯一具國防專業的陳永康沒有同行、拒絕為行程背書，可見有國防外交專業的人能清楚認知，登太平島不是明智行為，此時此刻更是時機不宜。她直言，只能說對於國民黨的小丑團、觀光團非常遺憾。

而在稍後，陳永康辦公室說明，陳現為國民黨黨部智庫國防事務召集人，在藍委視察太平島當周，適逢中央黨部發表「國家安全戰略法」，因此，才不克參加相關視察行程。

陳永康辦公室並強調，此次外交國防委員會召集視察太平島行程，陳絕對支持黨團立場，後續會在以國際法為依歸前提之下，持續關注並要求政府維護國家主權。