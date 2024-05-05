桃園市有1萬7000名執業護理人員，為慶祝即將到來的護理師節，市府衛生局與桃園市護理師護士公會，5日共同表揚200位優良暨資深護理人員，副市長王明鉅也向即將上任的新政府喊話，護理人員站在醫療第一線非常辛苦，要給予更多的鼓勵，盼健保制度要將更多錢花在醫事人員費用給付。

王明鉅說，台灣的健保制度好，但是把太多錢拿去買藥，給護理師的錢太少，他認為醫療人員最重要使命不是看病，而是讓民眾不要生病，「生病生小病，小病不變大，大病不致命」，其中關鍵就是護理人員平日的衛教工作。他也提到，現在桃園市很多家因為沒有護理師，每一家醫院給的床都沒有開滿，台灣的健保制度要將更多的錢花在醫事人員的給付上，因為護理人員才是基層最辛苦的，有護理人員才有未來，希望即將上任的新政府可以把基層心聲聽進去，從健保制度開始改起。

活動共表揚200位優良護理人員，包含臨床組133名、社區組47名、研究組5名及長期照顧組15名。其中，觀音區衛生所護理師蔡紅秋資歷35年，曾在醫院加護病房擔任護理師，後來轉到衛生所服務，她曾遇到媽媽帶小孩來打疫苗，因為孩子身上有瘀青，藉機將母子2人分開再詢問，發現孩童竟是遭媽媽以棍子毆打，進一步預防兒虐事件發生。

她說，擔任護理師需有敏銳度及反應能力，在第一線工作需承受病患及家屬的負面情緒也很難兼顧家庭，這份工作壓力非常大，加上現今的薪資結構等因素，造成護理人力極度短缺，但她認為這份工作具有使命感及榮譽感，不僅鼓勵更多人從事護理師工作，也鼓勵後輩一定要有臨床經驗。

衛生局表示，據健保資料桃園市2022年光是西醫門診就診人次高達5000萬人次，護理人員辛勞程度可想而知，感謝投入各領域的護理人員，為民眾健康把關。

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