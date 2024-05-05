美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，如果沙烏地阿拉伯和以色列不同意實現關係正常化，拜登政府不會與沙烏地阿拉伯簽署國防協議，並堅稱「你無法將其中一個部分與其他部分分開」。

美媒3日援引知情消息人士報導稱，沙烏地與美國未來幾周或簽署防務協議，協議可能暗中要求沙烏地與以色列實現關係正常化。

在去年10月7日以哈衝突爆發之前，拜登政府正逐步推動沙烏地阿拉伯與以色列達成關係正常化協議，這將導致華盛頓同意與利雅德簽署國防條約並支持其民用核野心，以換取以色列對巴人作出讓步。

然而，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的襲擊和以色列在迦薩走廊發動的報復性攻勢，破壞了這一進程。美國和沙烏地仍在繼續討論可能達成的協議，作為確保該地區和平的更廣泛戰後計畫的一部分。不過，沙烏地明確表示，自去年10月7日後，它將要求以色列向巴人作出更重大讓步，堅稱需要在建立巴勒斯坦國方面採取「不可逆轉的步驟」（irreversible steps）。

迦薩戰爭近7個月以來，拜登政府一直在推動一項三方協議，鼓勵利雅德與以色列正式建立外交關係，作為確保中東可持續和平計畫的一部分。但以色列總理尼坦雅胡一再拒絕採取任何旨在解決曠日持久的以巴衝突的兩國解決方案的舉措。

蘇利文4日接受英國《金融時報》採訪時，駁斥了最近關於如果以色列拒絕向巴人作出讓步，拜登政府將考慮與沙烏地達成雙邊協議的說法。蘇利文說，「綜合願景是美國和沙烏地之間的雙邊諒解，以色列和沙烏地之間的關係正常化，以及代表巴人採取的有意義的步驟。所有這些都必須結合在一起，你無法將其中一塊與其他部分分開。」

蘇利文表示，「我確實希望在未來幾個月裡，你們會從總統和我們其他人那裡聽到更多的訊息。我們相信這條道路可以打造一個更安全的以色列和一個更和平的地區。」他補充說，「我們所能做的就是找出我們認為有意義的東西，嘗試讓該地區盡可能有更多的國家參與其中...這最終將取決於以色列領導層，坦率地說，以色列人民最終可決定這是否是他們想要走的道路。」

一些分析師認為，如果以色列拒絕採取具體步驟建立巴勒斯坦國，美國和沙烏地阿拉伯將考慮推進雙邊協議，此舉旨在向尼坦雅胡政府施壓。

沙烏地阿拉伯外交大臣費瑟親王（Faisal bin Farhan Al Saud）本周表示，利雅德和華盛頓「非常接近」就協議中的美國要素，達成雙邊協議，但重申還「需要一條真正通往巴勒斯坦國的道路」，即「可信且不可逆轉」。然而，尼坦雅胡面臨著來自其執政聯盟極右翼成員的巨大壓力，要求他不對巴人作出讓步。