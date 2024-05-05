今年大陸「五一」假期，全國旅遊市場多點開花，消費者旅遊熱情高漲。據攜程5日發佈的《2024五一假期旅行總結》表示，「五一」假期大陸國內旅遊市場在去年同期高位基礎上保持穩中有增的態勢。同時內部結構性變化開始顯現：入出境遊增速高於國內遊，下沉市場增速高於一二線市場。

此外，據央視新聞報導，當地時間4日晚，在2024年古巴旅遊節的閉幕式上，古巴旅遊部長胡安·卡洛斯·加西亞宣佈持有普通護照的大陸公民無需簽證即可入境古巴，同時宣佈中國和古巴直航將於5月17日復航。

免簽消息發佈半小時後，攜程平台上的古巴酒店、機票等關鍵字的搜索熱度單日成長40％以上，以北京、上海、廣東、浙江、江蘇、天津、山東、福建等地居民搜索古巴熱情較高。

據了解，今年大陸「五一」假期的旅遊下沉化趨勢更加明顯。旅遊訂單年增率方面，一二線城市小於三四線城市，三四線城市小於縣域市場。攜程數據更顯示，揚州、洛陽、秦皇島、威海、桂林、開封、淄博、黃山、泰安、上饒等是比較熱門的三四線目的地，旅遊訂單平均增長11％。安吉、桐廬、都江堰、陽朔、彌勒、義烏、婺源、景洪、昆山、平潭是熱門縣域旅遊目的地，旅遊訂單平均增長36％。

攜程研究院行業分析師王亞磊表示，下沉市場基數較低，增長空間更大。同時遊客追求更鬆弛和更具性價比，加速了下沉趨勢。相比一二線城市的「人擠人」，下沉市場為遊客身心放鬆地度過假期提供了可能。相比一二線城市假期高企的住宿、餐飲費用，下沉市場也更有性價比。攜程資料顯示，五一假期，縣域市場酒店間夜均價僅為一二線熱門城市均價的一半。

攜程資料另外顯示，「五一」假期入出境旅遊訂單增速高於國內遊。出境遊方面覆蓋全球將近200個國家、超過3000個城鎮，東南亞、日韓等短途國家是出境熱門目的地。入境遊訂單年增率105％。中國單方面免簽的12國及相互免簽的新加坡、泰國，累計入境遊客年增率約2.5倍。