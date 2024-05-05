立法院院會近期針對不少提案進行表決，不過民進黨立委卻接連出現投錯票的情形。對此，國民黨青年部前主任陳冠安提出民進黨3個隱憂，並斷言缺席、請假、投錯的情況會越來越多，更恐引發綠營基層不滿。

立法院院會3日再現表決大戰，其中國民黨團提案，將總召傅崐萁提出的「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正草案抽出表決，逕付二讀，民進黨雖反對，最終仍不敵藍白聯手而吞下敗仗。值得注意的是，投票過程還發生民進黨立委楊曜一度投錯，變成贊成方的情形。此外，立法院4月19日重新表決「軍公教年金修法」的復議案，民進黨立委吳秉叡也曾不慎投錯票。

對此，陳冠安昨（4）日在臉書指出，這幾次院會甲動，民進黨綠委不是缺席，就是代投、投錯票，幾乎沒有一次是51票投好投滿，並認為這情形也凸顯了幾件事，包括民進黨黨團軍紀鬆弛，柯建銘控制力不若過往、部分綠委知道表決贏不了，覺得少一票也沒差，不如做自己的事以及失去戰略重心，作戰變成少部分人的事，部分綠委不願衝鋒陷陣。

陳冠安直言，綠營目前堅壁清野，屢戰屢敗，士氣低迷，不知如何而戰的情況下，缺席、請假、投錯的情況只會越來越多，也很可能會進一步引發綠營基層的不滿。陳冠安也提到，國民黨自從第一次有少數藍委缺席，需要動用立法院正副院長韓國瑜、江啟臣救場，因此被支持者痛罵後 ，就再也沒發生相同情況，接連繳出漂亮出席率和展現團結士氣。

「票多的贏、票少的輸」，陳冠安說這是從選舉結果出爐後就可預期的事，但也對於綠營不到四個月軍紀就輸到渙散感到意外。陳冠安也發現，不少綠營Kol突然開始在歌功頌德柯建銘如何勞苦功高，質疑柯若位置很穩，何須吹捧，更直指柯建銘時代，終將結束。