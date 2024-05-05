王心凌「SUGAR HIGH世界巡迴演唱會」4日在武漢進行第25場，萬人場館座無虛席，王心凌闊別4年半後將新巡演再次帶到武漢，同時帶來了2套全新造型和舞臺更新，其中〈感情用事〉舞臺演出後，竟有觀眾留言效果好到可以「封神」。

因為王心凌演唱會的每一站都有新的話題，且造型、舞臺、曲目都經常更新，這次巡演已經走過22個城市、25站，長達八個月的時間，二十多萬人看過之後的好口碑，讓王心凌演唱會的熱度不減反增，去年剛開演時就一票難求，現在搶票難度更是翻了三四倍，而沒有買到票的粉絲在網路上求票，更驚呼王心凌是這個檔期的演唱會黑馬，門票竟然溢價了5倍以上。

王心凌翻紅後演唱會門票更難搶。（天晴娛樂提供）

王心凌上次到武漢開唱是2019年的12月21日，隔了4年多，這回帶著最新的SUGAR HIGH世界巡迴演唱會重返武漢。她在演唱會上，先是用武漢話向全場觀眾打招呼，拉近當地粉絲的距離，也表示前晚吃了這裡的名產熱乾麵和三鮮豆皮，有和老朋友重新碰面的感覺。

她此次為武漢觀眾帶來新的舞臺變化，搖滾段落演唱〈言不由衷〉時，王心凌每唱一句，歌迷就大聲回應一句，猶如兩個角色在對話，這種與歌迷的雙向互動，已經成為演唱會上的固定節目。這次王心凌不但穿了全新的造型鎏金紫色長裙演唱，她還調皮的調換角色，一開始就把歌讓歌迷唱，她這次換做回應的角色，第一句臺詞，就是「愛你」，宛如對著全場上萬觀眾告白，引起尖叫連連。

王心凌翻紅後演唱會門票更難搶。（天晴娛樂提供）

另一首新歌〈感情用事〉的演唱過程，也增加了新的「鑽石雨」特效，讓這首歌更加有故事感。一曲唱罷，王心凌表示很滿意造型與新增的特效的組合，逗趣的說：「覺得自己好像仙女。」也有網友私心最偏愛這次的場景更新，稱〈感情用事〉的舞臺可以「封神」。

不但搖滾段落有新的造型，甜美段落她穿著全新亮相的黑色奶油邊甜心短裙出現在超高三層蛋糕台頂端，演唱巡演主題曲〈SUGAR HIGH〉，緊接著，蛋糕台展現各種不同變化，最後推到高潮，她在充滿粉色浪漫的高科技舞臺上，演唱膾炙人口的代表作〈愛你〉，把演唱會的氣氛和熱度直接推到最高點，全場的王心凌男孩、女孩都忍不住跟著跳舞。