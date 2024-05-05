台灣民眾黨台中市黨部5日在太平羽饌美食會館舉辦「小草訓練營」活動，用餐後黨主席柯文哲也逐桌和黨員連絡感情。（馮惠宜攝）

【全程字幕】民眾黨519遊行想轉移3大弊案焦點？ 柯文哲不忍了曝主要目的 @ChinaTimes

民眾黨規畫19日在民進黨中央黨部前的北平東路封街集會，柯文哲今（5日）面對媒體追問，519封街集會是要抗議什麼？他回應，「總結蔡英文8年施政跳票的部分，期待下一任政府對這些跳票政策的計畫」。而對於是否要藉此轉移京華城等3大弊案焦點，他則笑稱：「給他們去打。」

總統當選人賴清德520就職，民眾黨規畫19日在民進黨中央黨部前的北平東路封街集會，柯文哲今（5日）到台中參加民眾黨台中市黨部舉辦「小草訓練營」活動，事前拉下臉不受訪，還把媒體請出會場，會後用餐完面對媒體追問，簡短做出回應。

柯文哲近日身陷台北京華城案、北投士林科技園區案、台智光案爭議，還被檢方列為被告，面對媒體追問519封街抗議是要抗議什麼？他回應，「總結蔡英文8年施政跳票的部分，期待下1任政府對這些跳票政策的計畫」。而對於是否要藉此轉移京華城等3大弊案焦點，他則笑稱：「給他們去打。」隨即上車離去。