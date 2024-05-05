台鋼雄鷹日籍投手小野寺賢人本季至今先發出賽4場，近3戰都繳出優質先發卻1勝難求，他已學會中文的「敗戰投手」，但沒聽過「問天」這1詞，他認為，要能拿勝投也需要些運氣，自己能做的就是把事情做到最好。

小野寺賢人除了中職初登板僅投4.1局失5分外，接下來3場先發都至少能投滿6局，4月27日對樂天桃猿繳出7局失1分好投，昨天前6局也只被味全龍敲出3支零星安打，7局續投體能下滑導致球速下降遭到狙擊，目前苦吞3連敗，仍在尋求來台首勝。

回頭觀看昨天比賽影片，小野寺賢人指出，被打的球都是比較甜的位置，總教練洪一中則說：「他表現還可以，只是體力還差一點，到80幾球時球速就掉下來。」

小野寺賢人目前還在適應台灣的投手丘，他也知道自己必須要提升自己的體力條，「自己本身就不是三振型的投手，盡量不要保送、精簡用球數，目標能夠都能投到6、7局，球數約100球左右。」

談到近3場都是優質先發卻吞下2敗、勝場遲遲未開張，小野寺賢人聽到問題後就用中文直接說「敗戰投手」，他認為，比賽也是存在一些運氣，盡可能把自己能做的做好，其他就不用去在意。

來台這段時間，小野寺賢人跟謝葆錡、陳翊瑄最「麻吉」，除了跟隊友聊天學中文外，也會透過翻譯軟體，偶爾會跟陳翊瑄一起出去吃飯，最喜歡吃滷肉飯。