San Diego Padre Luis Arraez in his first at-bat👏



(via @MLB)pic.twitter.com/OVl0IroznE — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) May 5, 2024

現任打擊王阿萊斯（Luis Arraez）加盟教士首戰就敲出4支安打，助隊13比1痛宰響尾蛇，18勝18負重返5成勝率。阿萊斯轉隊的首戰是客場比賽，他開賽前1小時才到達響尾蛇的大通體育場，他擔任第一棒，穿上教士戰袍的首打席就敲出右外野平飛二壘打。阿萊斯上壘之後相當振奮，他成為隊史首位在首秀就敲出4支安打的選手（6個打數）。

教士球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）稱讚阿萊斯說：「這傢伙可能是當今最接近關恩（Tony Gwynn）的球員，別打我，我只是說最接近的而已。」已故名人堂球星關恩被稱為「教士先生」，獲得8次國聯打擊王、7次銀棒獎的超級打者，他病逝於2014年，任何教士打者被比喻為關恩都是至高的榮譽。

阿萊斯的打擊技巧非常高超，大聯盟打者出棒的平均揮空率為25.8%， 阿萊斯的揮空率僅為7.8%，簡言之就是沒有他打不到的球。不過阿萊斯這類打者的長程火力較弱，去年單季10轟已是生涯新高。

教士總教練席爾特（Mike Shildt）表示，球團高層在5月初補進阿萊斯這號人物，足以展現他們對勝利做出的承諾。教士失去猛將索托（Juan Soto，被賣去洋基），賽揚獎投手史奈爾（Blake Snell，加盟巨人），同時保留住核心成員小塔提斯、馬恰多（Manny Machado）、波格茲（Xander Bogaerts），他們內野人手充裕，阿萊斯首戰是擔任DH，打擊率0.315。