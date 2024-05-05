主委簡征潭更率廟方親送康乃馨給「母親們」，謝謝她們的付出。(廟方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園信仰中心桃園大廟景福宮趁母親節前夕舉辦「感恩五月．母親節系列活動」，其中親子嘉年華把大廟廟埕化身為遊樂園，有流體熊DIY和氣球、泡泡、魔術秀，親子擠爆現場，感恩晚會則抽出聖王公重達0.9錢的999純金金牌等多項大獎給新春點燈的信眾，主委簡征潭更率廟方親送康乃馨給「母親們」，謝謝她們的付出。

桃園大廟主委簡征潭表示，為迎接溫馨母親節、大廟特別規畫「感恩五月．母親節系列活動」，4日下午舉辦「我愛媽咪．親子嘉年華會」活動，將廟埕變為遊樂園，讓家長帶小朋友來大廟共度周末假期及提早慶祝母親節，活動現場安排了「流體熊親子DIY體驗」、精彩的唱跳互動節目及大型氣墊遊樂設施，桃園大廟還特別安排專業導覽老師做親子「大廟導覽」的活動、藉由專業老師的導覽與介紹讓小朋友認識市定古蹟桃園大廟也藉參觀的同時介紹大廟恭奉主神開漳聖王及廟內眾神讓小朋友了解宗教信仰，大廟導覽活動親子報名參加非常踴躍、家長都非常肯定大廟安排導覽活動，讓小朋友除了能參加好玩有趣的親子活動又能了解文化與信仰。

桃園大廟同時在4日晚上舉辦「我愛媽咪．感恩晚會暨113年新春點燈摸彩活動」，邀請桃園區各里及社區媽媽表演團體來表演聯歡、慶祝母親節並舉行新春點燈摸彩活動，晚會由大廟主委簡征潭帶領副主委陳正忠、總幹事李詩明及所有委員監事參加、還有市議員林政賢、陳美梅、桃園區里長聯誼總會長吳宏泰帶領20多位里長與會。

晚會大廟特別準福食「古早味碗糕」及康乃馨，由主委簡征潭、副主委陳正忠、總幹事李詩明及桃園區里長聯誼會總會長吳宏泰一同將康乃馨送給在場的所有媽媽們並祝母親節快樂，晚會現場熱鬧充滿著歡笑聲，新春點燈摸彩參加對象是在新春點燈的信徒都能參加摸彩活動，不但有聖王公重達0.9錢的999純金金牌，還有電動機車、iPhone15、iPad、聖王公紀念酒、2024限定招財樹等，獎項豐富。

感恩晚會則抽出聖王公重達0.9錢的999純金金牌等多項大獎給新春點燈的信眾。(廟方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園信仰中心桃園大廟景福宮趁母親節前夕舉辦「感恩五月．母親節系列活動」。(廟方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園大廟景福宮舉辦「我愛媽咪．親子嘉年華會」活動，將廟埕變為遊樂園，參與親子熱絡擠爆會場。(廟方提供／蔡依珍桃園傳真)