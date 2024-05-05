昔日被封為「香江第一美人」的女星關之琳，如今61歲，卻還是維持窈窕體態和白皙膚質。超級凍齡的她，近日出席「向太」陳嵐的新餐廳澳門店開幕，依舊成為眾人目光焦點。聚會上眾星雲集，除了有關之琳、周勵淇、李連杰父女，還有呂良偉和富商太太楊小娟（楊可伊），而楊小娟甚至跟呂良偉前妻鄺美雲同框，被讚相當大器、無芥蒂。

楊小娟是在小紅書分享參加向太新餐廳的開幕派對，她讚向太雖然受傷，還是敬業柱著助行器出席，「堅韌真是讓人佩服」。而向太經歷了5小時的手術，對於自己的病情很樂觀，更患難見真情的看到老公向華強全程陪伴，「這份深情，是對愛情最深刻的詮釋，也是對伴侶最堅定的支持。」

周勵淇（左起）、楊小娟、向太、關之琳，而關之琳的手被指洩露年紀。（圖／翻攝自小紅書）

楊小娟說自己眼中的向太，一直是「乘風破浪」充滿霸氣的代表。如今不只開餐廳，又積極經營直播，雖已65歲但仍不放棄學習新事物，「向太的故事激勵我們每一個人，讓我們相信，只要有勇氣和決心，每個人都能成為自己生命的主宰。」

楊小娟和李連杰父女、關之琳合照。（圖／翻攝自小紅書）

而向太娛樂圈人脈廣，邀請不少大咖藝人到場。當中有人好奇問照片左一是誰？其他網友回答是名模周汶錡的胞妹、女星周勵淇。更有人讚一眼望過去，仍是關之琳最出色，簡直是不老神顏。不過也有人發現關之琳的手看來有點膠原蛋白流失，青筋略為明顯，洩露出真實年紀。