在眾人吆喝聲中，神轎陸續下水，遶行水域迎無形客王上岸做客。（呂妍庭攝）

在眾人吆喝聲中，神轎陸續下水，遶行水域迎無形客王上岸做客。（呂妍庭攝）

嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟5日舉辦一年一度「衝水路、迎客王」祭典，適逢假日，今年參與盛事民眾更多，王船碼頭擠得水泄不通。（呂妍庭攝）

嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟5日舉辦一年一度「衝水路、迎客王」祭典，現場熱鬧滾滾。（呂妍庭攝）

嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟5日舉辦一年一度「衝水路、迎客王」祭典，現場熱鬧滾滾。（呂妍庭攝）

立委蔡易餘也不畏溼身，扛轎遶行水域迎無形客王上岸做客，現場氣氛熱鬧滾滾。（呂妍庭攝）

嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟5日舉辦一年一度「衝水路、迎客王」祭典，適逢假日，今年參與盛事民眾更多、更踴躍，王船碼頭擠得水泄不通，吉時一到，在眾人吆喝聲中，神轎陸續下水，包括立委蔡易餘也不畏溼身，扛轎遶行水域迎無形客王上岸做客，現場氣氛熱鬧滾滾。

新塭嘉應廟今上午舉辦「衝水路、迎客王」，一早參與宮廟神明陸續集結在王船碼頭，攝影玩家和信眾也聚集在碼頭旁等待儀式進行，參拜儀式由嘉義縣長翁章梁、蔡易餘、立委張啟楷、布袋鎮長蔡瑋傑及地方各級民意代表，與廟方人員手持清香祈求台灣風調雨順，百姓平安。

翁章梁說，每年都能在活動現場看見許多攝影同好，透過大家捕捉精彩畫面，再藉由臉書、LINE轉傳活動影音照片，讓「衝水路、迎客王」的知名度越來越高，成為聞名全國的宗教盛事，這項活動已有百年以上的歷史，充分展現台灣的人情味，希望神明都能庇護嘉義鄉親，也保佑嘉義縣轉型成功。

蔡易餘說，「衝水路、迎客王」是重要的民俗文化，傳說在農曆3月27日王爺生日這天，來自山海的20尊客王會抵達新塭王船碼頭，由在地的尹王爺和九龍三公親自下水迎接，因此現場氣氛非常熱鬧，場面無比盛大，他親自下水體驗衝水路，水面更幾乎淹到脖子，讓他感到非常刺激。

新塭嘉應廟指出，「衝水路、迎客王」是沿海地區的年度宗教盛事，「迎客王」就是要迎接13尊遊海代天巡守王爺和7尊遊山代天巡守王爺。根據耆老口述，客王會搭乘無形的王船，順著潮水抵達新塭大排的王船碼頭，嘉應廟供奉的尹王爺和九龍三公作為地主，每年都會親自下水迎接，由信徒扛著神轎衝入大排，「衝水路」習俗因應而生。