台灣氣候潮溼，一名女子在好市多買大罐的調味粉，還沒來得及用完就結塊，她上網尋求復原方法，網友提出各種方法，包括放冰箱冷藏、丟乾燥劑、放電子防潮箱、包一層保鮮膜等，其中有主婦推薦瓶罐內放一顆棉花糖，再放冰箱保存，能讓結塊的調味粉恢復原貌，變得粒粒分明。

原PO近日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，在好市多買大罐的調味粉，用久後經常因環境潮溼，導致結塊倒不出來，好奇有什麼方法可以防止結塊。

許多網友紛紛表示，要防止調味粉結塊，可將其放在冰箱冷藏、丟食品乾燥劑、放電子防潮箱等，或是在瓶口鋪一層保鮮膜、蓋上鎖緊，可有效阻隔空氣，延長保存時間。

留言中有一名主婦推薦在調味粉罐內放一顆棉花糖，再放入冰箱保存，她說之前家裡的調味粉放冰箱內還是有結塊現象，自從放一顆棉花糖後，竟然有乾燥效果，胡椒粒變得粒粒分明，即便棉花糖都已變乾、變硬，調味粉依舊完好如初。