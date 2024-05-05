屏東警局交通隊長一名謝姓警官，過去任職督察科員時，在一場攻堅賭場的緝拿行動裡駕駛自小客車，前往屏東縣鹽埔鄉執行任務，未料途中卻遭到許男衝撞。謝姓警官表示，許男當下正為賭場把風，事後依妨害公務罪對他提起告訴。屏東地院審理，主張無從認定許男為把風人員，且謝姓警官身穿「靖紀」字樣背心，無法辨識他是警察身份，依毀損罪判處許男有期徒刑3月。

起訴指出，許男於2022年1月28日下午3時30分受僱駕駛車輛，行經屏東縣一處負責把風，觀察莊男經營的賭場是否有員警前來抓捕。當天警方持搜索票前往攻堅賭場，員警出動6輛機車並沿堤防道路，正要衝進賭場時，竟被許男發現，長按喇叭向賭場人員示警，隨即開車駛離。

此時，一路跟隨警用機車隊後的謝姓警官，則駕駛自小客車準備左轉進入小路，撞見許男的轎車擦肩而過，因認出該為把風車輛，隨即下車喝令他下車。對此，許男為脫免逮捕而拒絕下車，儘管在前路遭到阻攔的情形下，仍將車輛駛掉頭離原地，強行往前暴衝。謝姓警官見狀，僅能躲閃一旁，而許男則趁嫌隙火速逃逸。

屏東地院審理，勘驗員警隨身攜帶的秘錄器，發現謝警駕駛的車輛從外觀上看，僅能辨認為橘色，車身並無任何「警察局」相關字樣，且他下車時，身上穿有「靖紀」背心，難認身分為執行公務的警察，也無從認定許男拒不下車的行為是「脫免逮捕」。法官審酌，許男即便有做出長按喇叭的動作，但也不能就此認定為賭場示警，因此改依毀損罪判處許男有期徒刑3月。