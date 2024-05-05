國立東華大學原住民族學院榮譽教授、知名導演虞戡平（左），投入台灣原住民族影音紀錄及田野調查40餘年，替族人累計保存許多珍貴影像。校方為表彰他的專業成就與對社會的卓越貢獻，今由校長徐輝明（右）授予其名譽社會科學博士學位。（羅亦晽攝）

現為國立東華大學原住民族學院榮譽教授的知名導演虞戡平，投入台灣原住民族影音紀錄及田野調查40餘年，替族人累計保存逾3000卷關於部落傳統文化與生活等珍貴影像，捐贈「國家電影及視聽文化中心」典藏，授權數位化使用，成為公共資產，原住民族委員會今天為此頒發最高榮譽一等原住民族獎章，肯定他為族人的貢獻，校方也授予名譽博士學位， 表彰其專業成就。

73歲的虞戡平，曾拍攝許多膾炙人口的電影作品，包括《搭錯車》、《孽子》等，他1983年至2006年期間，擔任國家劇院《台灣原住民樂舞系列–布農、阿美、卑南篇》總策畫，深入阿美族、排灣族、布農族、達悟族、卑南族與鄒族等原住民族部落。

虞戡平在部落期間，透過調查、訪談與拍攝方式，為族人保存關於文化生活、歲時祭儀及耆老口述留下的知識和語言等珍貴影像紀錄，並將部落的核心樂舞展演帶進國家最高表演殿堂，讓社會認識原住民族的豐富文化底蘊，也幫助族人反思文化失落的危機感，使其積極投入文化語言復振，並倡議實踐主權。

虞戡平在部落拍攝田野時，洞察到弱勢族群的社會困境，因此他透過1990年拍攝的電影作品《兩個油漆匠》，以主角人物對話方式，呈現當時社會底層的現象，並讓場景穿梭在1980年代原住民族運動「還我土地運動」現場紀錄，納入當時活動重要的人物與場面，自然呈現族語，讓更多人進一步認識原住民族。

原民會主委夷將·拔路兒表示，虞戡平透過電影讓台灣社會認識原住民族，並為族人記錄許多關於文化傳承的影像，此外，他也藉由人才培訓，讓族人擁有媒體自主權，對原住民族來說是很重要的貢獻，因此他要在卸任主委前，將最高榮譽一等原住民族獎頒發給虞戡平，完成表揚儀式，感謝他為族人的付出。

他也允諾，虞戡平過去花了大把青春，為族人拍攝許多歲時祭儀、語言等重要紀錄片，現在暫時典藏在東華大學跟國家電影中心，不過他認為原民會要負起責任，將這些珍貴影像數位化保存，因此他會向下任主委提出建議，希望完成虞導心心念念的事情。

另外，東華大學為表彰虞戡平的專業成就與對社會的卓越貢獻，依學位授予法規定，由原住民民族學院推薦，經學位審查委員會審議通過，授予其名譽社會科學博士學位。