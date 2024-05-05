紅豆食府千金蔡依珊外型甜美又有高學歷，婚後仍積極經營自己的事業，先前常在社群網站宣傳自家產品和動向，在IG有7萬多人關注、臉書則有9.1萬粉絲。昨(4日)她在IG轉發童書《男孩、鼴鼠、狐狸與馬》封面，上頭寫道：「『我們總是在等待別人的善意......但你可以從現在開始就善待自己。』鼴鼠說」。

育有兩個兒子的蔡依珊，過去就非常注重孩童的教育和生活環境，上月她更加入陳文茜、陶晶瑩等人的聯署，在臉書寫下：「台灣不停地傳出對兒童、少年、少女等未成年性侵或是性剝削的事件。社會把它當事件新聞，一陣撻伐，之後烏雲散去，眾人忘了」，並希望能化這股力量督促立法院修法，對台灣的兒童少年建立更安全的保護網。

蔡依珊轉發童書封面。（圖／翻攝自pattytsai13 IG）

去年，蔡依珊突然在臉書發表「參選聲明」，讓外界一度以為她也要投入選舉，但細看才發現是為自家商品掛保證的文章。她表示：「我們身處在混沌未知的社會亂象中，充斥著黑心產品、食安風險等問題，讓我們深怕無法給下一代安全的飲食環境。所以我蔡依珊，決定投入這一次2023 雙11購物節，提供給大家更多更好的服務與產品，在你的料理路上有我相伴，做你生活上的靠山，請大家多多支持，一起爭取台灣更美好的未來。」

而去年農曆春節蔡依珊回娘家，罕見曬出跟父母蔡綠峰、蔡陳娟娟同框照片，開心說：「終於回娘家了呀」，還加上冒愛心的表情符號，可見她被夾在爸媽中間，露出快樂笑容，很少露面的蔡依珊母親蔡陳娟娟年輕的打扮引發關注，引來網友狂讚是美麗母女檔。