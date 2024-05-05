南韓人氣女團BLACKPINK泰國籍成員Lisa，去年被爆出與LVMH三公子弗雷德里克阿諾（Frédéric Arnault）戀愛。雖然雙方至今未正面回應，但卻經常被捕捉到，私下相約出遊及疑似使用同款手機殼的畫面。如今兩人罕見正面同框合影，再度掀起話題。

Lisa與弗雷德里克阿諾4日被捕捉到一同出席，LVMH集團下的腕表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）在美國邁阿密舉辦活動，片中可見Lisa將頭髮盤起，穿著一身俐落的黑色套裝，弗雷德里克阿諾站在Lisa後方，接著還被拍到他們與友人有說有笑地聊天。事後兩人的正面同框照，更罕見地登上了《Vogue Thailand》官方IG帳號，讓不少粉絲驚訝表示，兩人的戀情是不是即將公開。

事實上，兩人傳出緋聞後，不僅被發現雙方手機殼上疑似都有印著對方名字的字樣，男方家人甚至大方現身瘋馬秀力挺Lisa的演出，之後兩人也被目擊在法國、義大利、美國、泰國等國家同框。日前更再度被拍到，臉上無墨鏡及口罩遮掩，一起現身法國巴黎羅丹美術館外，一前一後在花園中散步的照片。