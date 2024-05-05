歷經多次變更設計，基隆市城際轉運站預計將於今年7月正式啟用，至於目前的國光客運臨時站，將由業者自行拆除，後續市府也將透過追加預算，在當地設置臨停接送區及計程車排班區等接駁設施。

基隆市城際轉運站自2019年6月開工興建，原本規畫將於2021年7月完工，但興建過程中，竣工時間不斷遞延，直到2022年底都還沒有完工，隨著現任市長謝國樑上任，2023年1月基隆市府更公開宣布其為進度重大延宕工程。直到2023年7月才報竣工，去年12月27日才驗收合格，直到2024年2月7日才正式完成點交。

基隆市交通處表示，城際轉運站今年4月25日進行第一次交通壓力測試，評估行車動線及秩序尚屬良好，周邊路口和站內外交通設施部分調整後，預計本月下旬辦理第2次壓力測試。若一切順利，將於今年7月正式啟用。

交通處表示，待城際轉運站正式啟用後，原本位於舊基隆火車站前的國光客運臨時車站，將由業者自行拆除復舊，市府再辦理追加預算，在原址臨近廣場區域設置臨停接送區，在原搭車空間設置計程車排班區，方便民眾搭車接駁國道客運。

至於城際轉運站的啟用，基隆市交通處長王圳宏表示，市府規畫將分兩階段啟用，今年7月將是第一階段，先開放國道客運及市區公車候車空間，第二階段預計今年底前由委外營運團隊招商進駐。

屆時城際轉運站將把原分布在港西街周邊、國光客運臨時站，以及附近33條市公車處、基隆客運的路線，都整合進城際轉運站內。另外，考量轉運站空間有限，目前港西街國道客運設置站牌區域，規畫做為「整備儲車區」，讓等待進入轉運站的客運停放，提升運轉站運輸效率。