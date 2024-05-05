江姓男子用餐到一半突然「石化」，對外界的拍打呼喊無動於衷。（警方提供）

台中市江姓男子日前到南屯區黎明路一家火雞肉飯店用餐，卻在吃到一半時，拿著筷子突然不動且全身僵硬、宛如「石化」了一般，且江男雙眼仍睜開、眼球卻不動，即便拍他肩膀也完全無動於衷，嚇壞了老闆，索性救護人員獲報到場後，檢測確認江男是因為血糖太低導致，經送醫後無大礙。

台中市警四分局指出，黎明派出所日前接獲該家火雞肉飯店店家通報，指稱有客人用餐到一半突然全身僵硬、動也不動，立即派員到該店察看，果然見到男子就坐在用餐區，手裡還拿著筷子，但身體一動也不動，即便旁人拍他肩膀、喊他都沒有回應，立即通報救護人員到場協助。

救護人員趕到現場，經初步檢測後，確認男子是因為血糖太低導致，立即為他補充葡萄糖治療，並送到醫院救治。江男清醒後自述，無法動彈的時候自己完全都不記得了，腦海中只記得準備要用餐，之後就失去意識，清醒時發現已經身處醫院，很感謝店家與警消的救命之恩。

火雞肉飯店老闆表示，江男是店內的熟客，當天天氣炎熱，他看見江男走進店內點餐，神情與往常不太一樣，還主動倒水給他，送餐時發現他拿著筷子、桌上的餐食卻都沒有動，才主動關心，沒想到江男眼睛雖睜著，卻始終對詢問不發一語，拍他肩膀發現他肌肉緊繃、對外界完全沒回應，才趕忙請警方協助。