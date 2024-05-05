一名男網友日前分享，公司有2位學妹的男友都在台積電上班，每次聊天都一臉驕傲，像天降王子，不禁想起一位學長單身26年，結果一進台積電就閃婚生雙寶，老婆還超正，貼文PO出後引來網友直呼「之前在月子中心工作，很多正妹媽媽的老公都是外表40分的高薪工程師無誤！」

原PO在Dcard發文，日前公司來了兩位學妹，都是長相可愛的妹子，聊天發現他們男友都在台積電上班，且每次談到男友，眼睛都會出現光芒，好像天降王子，很驕傲。

原PO說，這讓他想起過去有一位學長，身高168公分、體重88公斤，但戀愛史空白，26年沒交過女友，結果一進台積電上班，馬上跟裡面的女助理交往、閃婚，生下2個可愛的寶寶，當年他參加兩人婚禮時，驚嘆學長的老婆真的好正，好奇詢問「有沒有正妹男友大多都是台積電工程師的八卦？」

對此，網友紛紛熱議，「我之前在月子中心工作，很多正妹媽媽的老公都是外表40分的高薪工程師無誤，連身高155cm的工程師，老婆都是正妹」、「台積電工程師多到你在金山街撞一排機車，10台有8台有台積的貼紙」、「靠北台積很多精彩的偷吃卦」、「人家比你有錢啊，怎麼了嗎」，但也有人表示，「感覺超級大正妹不會選工程師吧？看比較多高學歷的正妹男朋友基本上是富二代，不然也是在台北的醫生、金融業、外商」、「跟在台積沒關係吧，我180cm/70kg，去年也破200萬，也沒正妹貼我」。