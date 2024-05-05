0403花蓮大地震後，北市多處建物外牆皆有損毀，據統計當日通報高達262件，台北市議員表示，地震後評估件數逾2千件，但北市建物緊急評估員僅328人，明顯人力不足，另建管處公告「震災後住家房屋自我檢查手冊」內容竟出現13年前的市長郝龍斌，手冊內容顯然不符合當代時空背景。

台北市長蔣萬安提出「大都更時代」，遭國民黨台北市議員柳采葳酸根本是「大剝落時代」，柳采葳表示，0403大地震後，民眾通報的建物評估件數逾2千多件，而台北市建物緊急評估員僅328人，只支援震後3天，2021年到2024年4月30日，申報外牆檢測建物共584棟，還有131棟未完成檢測，呼籲市府延長建物緊急評估員支援天數，並增加評估人力，別讓台北再降下磁磚雨。

「台北市建築物外牆飾面剝落申請修繕及補助費用作業要點」規定，對象為屋齡達10年以上之合法私有建築物，補助「吊車費」及「外牆飾面施作費」2項費用，每案最多以10萬元為限。柳采葳表示，0403大地震當日暴增262件，超越5年合計補助件數232件，預算明顯不足支應，建議市府動用二備金補助外牆修繕經費、外牆安全診斷及檢查補助費。

台北市建管處在官網上公告「震災後住家房屋自我檢查手冊」，內容竟然出現13年前的市長郝龍斌，柳采葳認為手冊細節應符合當代時空背景與時俱進。

建管處表示，截至5月3日民眾通報數為2101件，2024年補助大樓修繕外牆預算為990萬，處長虞積學說明，目前預算剩餘額度約491萬仍足夠支應，若不足將請示市府動用第二預備金支應，建物緊急評估員會再找三大工會共同評估，剩下9百多件預計1個月內勘檢完畢，新的震災房屋手冊預計6月底更新完成。