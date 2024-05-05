林園分局指，將對大型車交通違規嚴加執法，近期規畫為期一個月專案執法勤務。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

高雄林園區沿海路，2日下午發生死亡車禍，30歲廖姓女子騎機車遭1輛大貨車撞上，人車倒地，當場命喪輪下，4日上午，57歲蔡姓女子騎車行經大寮區時，又遭1輛右轉的預拌混凝土車撞上，腳部遭輾壓，畫面驚險。針對近期大型車交通事故頻傳，林園分局規畫為期一個月專案執法勤務。

今年5月2日，黃姓男子駕駛大貨車行經高雄市林園區沿海路，撞上1輛正要左轉的機車，廖姓女騎士連人帶車滾落輪下，當場沒生命跡象；4日上午，50歲羅姓男子駕駛預拌混凝土車，從琉球路綠燈起步右轉光明路三段時，疑因內輪差，與機車發生碰撞，57歲蔡姓女摩托車騎士腳部遭輾壓，一度受困，消防人員緊急救出，無生命危險。

根據統計，今年1月至今，林園分局告發取締大型車違規闖紅燈、車輛未依規定裝設行車視野輔助系統（含行車紀錄器）且未能正常使用、所載貨物滲漏（含不穩妥）、轉彎或變換車道不依規定及其他違規，總計1007件。

林園分局指，將對大型車交通違規嚴加執法，近期規畫為期一個月專案執法勤務，對於行駛經過林園區、大寮區大型車輛，特別針對闖紅燈、車輛是否依規定裝設行車視野輔助系統（含行車紀錄器）且能否正常使用、所載貨物滲漏（含不穩妥）、轉彎或變換車道不依規定等違規項目，加強稽查取締。