Global Mall新北中和店的「築間酸菜魚」即日起登場，開店即吸引排隊人潮。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

Global Mall板橋車站店的乾杯列車推「母親節限定三人套餐」，推薦價3350元。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

Global Mall新北中和店推Beutii「Joseph Joseph 智慧除臭廚餘桶」，原價2190元、優惠價1533元。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

母親節倒數，許多民眾自本周起提前歡慶，加上近期正值報稅季，為應援正煩惱母親節禮物、又擔心荷包空空的消費者，Global Mall即起至5月12日加碼推「母親節歡慶超值全攻略」，以多元低門檻滿額贈，搭配澎湃聚餐超值6折起，以及精選十款人氣母親節超值禮3000元有找，超值三招助消費者快速省時挑選禮物及餐廳之餘又能大省荷包。

Global Mall即日起至5月12日加碼推多元低門檻滿額贈，從禮物選購到聚餐提供多重好康。看準聚餐高集客力，母親節檔期以來餐飲業績已成長近20％，全台8店加碼再推餐飲滿額贈，於指定餐飲櫃位刷Global Mall聯名卡當日累計消費滿1,500元送100元電子商品禮券，再搭配美食套餐優惠省更多。

另還有購物回饋多重享，於新北中和、桃園A8、A19及屏東市指定櫃位消費，刷Global Mall聯名卡當日累計滿3000元送150元電子商品禮券，同時新北中和獨家再加贈800點，亦即消費滿3,000元最高可享800點＋150元電子商品禮券，相當於享13％回饋率；此外，再加上適逢每月9號環球會員日，5月9日母親節前夕，線下八店消費享點數3倍送(含原消費1倍)、線上環球Online為指定商品9折優惠，一次享多元回饋、多重好康，大省錢包。

Global Mall精選「十款人氣母親節超值禮」，以顏值破表、身心美麗為主題，包括香氛保養組合、吹風機、智慧造型夾、粉嫩服飾配件，讓媽媽從頭到腳展現美麗，而輕巧舒壓的按摩器、美型多功能小家電則是可以助媽媽放鬆、省力做家事的神隊友，精選粉嫩除濕機、智慧除臭廚餘桶、深層肩頸按摩器等，超值價3000元有找、現省上千元，輕鬆便利挑選母親節禮物。

此外，Global Mall母親節檔期以來餐飲業績已成長近20％，多家主題餐廳早已湧現預訂潮，本周末及母親節當周餐廳訂位已超過8成，其中以中式及適合多人分享的韓式、義式餐廳最為熱門，包括開飯川食堂、蘇杭、柚子花花青春客家菜、時時香、涓豆腐、BELLINI Pasta Pasta等，訂位人數以6~8人家庭聚餐為最主要。

看準母親節本週起的聚餐高需求，Global Mall全台八店集結各式海陸大餐、異國美饌推優惠6折起；近期超火紅的酸菜魚美食，Global Mall新北中和引進可以喝湯的「築間酸菜魚」中和商圈首店，即日起於4樓登場，座位數共48席，提供高達七種湯底魚料理，5月10日前築間點數2倍送，可至築間餐飲集團各品牌兌換商品；緊接著還有「漢堡排嘉」全台首店也將於5月11日開幕。