現代人工作忙碌，常沒多餘的時間去運動，但國外研究發現，走路時不要維持一個速度，不時變換速度，可以比維持相同的走路速率，多消耗20％熱量。對此家醫科醫師陳昱彰表示，走路忽快忽慢，有如是先踩煞車再催油門，重新啟動的過程，自然可消耗更多熱量，有助減重。

根據《生物學報（Biology Letters）》研究發現，走路時適時地變換速率，不要維持一個速度，甚至可以停下來後，再繼續走路，這樣的方式，會比起開始到結束，都是維持同一個速率，能消耗掉更多的熱量，達到減重的效果。

研究發現，走路時變換走速度，比維持同一個速率時多消耗了20％熱量，停停走走的方式，會比一直慢慢走更消耗能量，建議建議每天走路約30分，可試著每隔1分鐘讓速度變慢，接著加快1次，反覆進行減速與加速的動作。

義大醫院家醫科主治醫師陳昱彰表示，我們走路或跑步，維持原來速度，本來就會比較不累，相對來說，如果走路或跑步是忽快忽慢，「因為你要一直煞車，然後重新啟動加速，當然會比較消耗熱量，而有減重的效果。」

陳昱彰也表示，若想在走路或跑步過程，還能有增強心肺功能的效果，則需要做到像超慢跑，或到能讓能使自己喘的運動，才會有比較明顯的成效。