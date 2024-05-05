新竹市區有許多公園、綠地，然而經市府盤點，民眾、企業及社團單位完成認養率僅4成，市議員林彥甫指出，公園、綠地認養率過低，導致髒亂、雜草叢生，且認養單位1年獎勵金連2千元都不到；市府表示，後續將研議可行性誘因，以提高認養率。

市議員林彥甫指出，新竹市有許多公園、綠地無人認養，導致雜草叢生、環境髒亂，北區大湳雅公園歷經3年改造後正式啟用，但至今未有企業或民眾認養，他說，大湳雅公園剛開放初期雜草叢生，因占地5公頃，管理維護不易，原本2到3月才除1次草，經他反應才增加除草頻率，現為1個半月1次。

林彥甫指出，目前新竹市的公園或綠地，大多仰賴市府管理維護，但市府工務負擔重，平時的維護清潔，還是需要仰賴認養單位維護監督，但現行認養獎勵金市府每年僅編列不到2萬元，等於1個認養單位每年拿不到2000元。

林彥甫認為，每個認養單位，每年至少要給予3000至5000元左右才合理，盼提高認養獎勵金制度，給予市民合理的報酬，提升認養率。除獎勵金外，也可增加其他誘因，如大湳雅公園對面的企業大魯閣湳雅廣場就有意願認養，但希望能給予優先借用的權利等，都是提高認養率的做法。

對此，市府城銷處表示，新竹市公園綠地環境清潔委由清潔人員、廠商或認養單位維護，經盤點民眾、企業及社團單位完成認養公園或綠地案件居4成，後續將研議可行性誘因，如頒發感謝狀、鼓勵企業創造社會價值等，以提高公園或綠地認養率。

至於大湳雅公園維護問題，城銷處說明，大湳雅公園為台大醫院所屬土地，因湳雅地區地狹人稠，採簡易綠美化規畫空曠舒適草地空間，供民眾不同用途使用。