新竹縣113年模範母親表揚大會，竹北市96歲曾馬梅碧是年紀最大模範母親（右四），縣長楊文科（左四）頒贈「母愛揚芬」匾額及母親節禮物。（羅浚濱攝）

新竹縣113年模範母親表揚大會，來自印尼的43歲林慧娜（右二），是最年輕且唯一的新住民模範母親，縣長楊文科（左二）頒贈「母愛揚芬」匾額及母親節禮物。（羅浚濱攝）

新竹縣政府5日熱鬧舉辦113年模範母親表揚大會，13鄉鎮市選出20位模範母親，2人不克出席，大都盛裝打扮由家人陪同到會場，由縣長楊文科頒贈「母愛揚芬」匾額及母親節禮物，96歲曾馬梅碧是年紀最大模範母親，來自印尼的43歲林慧娜，則是最年輕且唯一的新住民模範母親。

「所有的媽媽都很偉大！」楊文科恭喜榮獲模範母親的媽媽們，辛苦拉拔子女長大，也要細心照顧長輩，並以「爺娘想子長江水，子想爺娘擔竿長」的客家諺語，意指父母關心子女的心，遠超過對自己，感謝這些偉大媽媽，尤其是參與社福工作，幫助弱勢族群的媽媽，無私付出更令人感佩！

「就是給孩子滿滿的愛！」寶山鄉67歲模範母親楊秋麗說，她與丈夫從2013年投身寄養家庭服務，迄今共照顧過11名孩子，有剛出生的嬰兒、身障及發展遲緩的幼兒，看著孩子的成長和天真無邪的笑容，是她持續下去的動力，2個兒子和媳婦今年也決定投入寄養家庭培訓行列，一起為社會上不幸的孩子努力。

竹東鎮63歲模範母親彭梅英，一路陪伴智障的兒子成長，化小愛為大愛，擔任東讚日照中心生活服務員，服務12位智障學員，持續接受縣府專業課程研習，提升專業知能與照顧技巧，更與丈夫同心投入身障寄養家庭行列，以同理心照顧智障兒的生活。

最年輕的模範母親林慧娜來自印尼，她說來 台已20年，育有4歲和2歲兒女，來台讀大學時看到高齡化社會需求，因此選福祉系也不斷進修，考取多項證照，婚後進入新竹縣新住民家庭服務中心擔任社工已5年，協助新住民家庭，她希望以自己的案例，鼓勵新住民姐妹在台都能繼續進修。