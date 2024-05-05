蘆竹警分局為了協助印尼籍民眾更快適應在台生活，特別準備了一系列印尼文的法治教育、交通安全及預防詐騙教材，於4日週六晚間在蘆竹區南山路的印尼籍伊斯蘭教聚會所，舉辦了一場犯罪預防宣導活動。

蘆竹警分局表示，此次活動旨在提供印尼籍民眾必要的法律知識，增進他們對台灣交通規則的了解，特別是針對平常外籍移工使用的微型電動二輪車相關交通規則加強教育，另外宣導165預防詐騙、告知金融帳戶勿提供他人使用以防遭詐騙集團利用成為人頭戶，確保他們在台灣的安全與權益。

蘆竹警分局說，活動過程中，準備印尼文教材進行了生動的法治教育，講解台灣的交通安全規範，也提供了實用的預防詐騙指南，讓參與者能夠學習到如何保護自己不受詐騙侵害。

蘆竹警分局也說，現場約有30名印尼籍民眾熱情參與，活動後表示對於蘆竹分局所提供之資訊感到滿意。透過此次活動，蘆竹分局不僅強化蘆竹地區印尼社群的連結，也成功提升了民眾的法治意識和自我保護能力。

蘆竹警分局長林鼎泰表示蘆竹分局執行「社區警政再出發工作」及「清源專案3.0」將持續擴及外籍移工及新住民，並定期舉辦類似的宣導活動，以促進社區和諧與安全，感謝「印尼伊斯蘭教聚會所」的熱情參與，並期待未來能有更多的交流與合作。