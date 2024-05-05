李盈璇坦言不曾仔細端詳媽媽的容貌。藉由此次繪畫課程，她提醒自己要時常陪伴媽媽。（移民署提供）

21歲李盈璇自小就時常與愛演唱的媽媽四處征戰。（翻攝畫面）

就讀大學應用中國文學系三年級的李盈璇，平時積極參加各種營隊。（翻攝畫面）

下週日母親節，移民署北區事務大隊台北市服務站4日舉辦「新住民二代親善大使培訓」之壓克力繪畫課程，邀請媽媽親臨現場擔任模特兒現場作畫，越南新二代親善大使李盈璇，媽媽曾女香是越南華僑，時常在社群網路上分享與媽媽遊玩、慶生的日常照片，並常對媽媽「甜言蜜語」，讓愛與感恩在家庭間流動不息。

21歲李盈璇自小就時常與愛演唱的媽媽，四處征戰參加了許多親子母語歌謠比賽，均獲得不錯佳績，今年就讀大學應用中國文學系三年級的李盈璇，平時積極參加各種營隊，推廣東南亞文化，並注意有關新住民二代的培力資訊，希望充實不斷自我，成為台灣與母國之間的橋樑。

李盈璇坦言不曾仔細端詳媽媽的容貌，這次藉由此次繪畫課程，烙印在心中美好形象的媽媽，驀然回首才發現媽媽鬢角已白，

移民署臺北市服務站主任蘇慧雯提醒大家，因應2024年「入出國及移民法」修法內容，自3月1日起加重及增訂罰則，逾期居停留的裁罰金額為1萬元至5萬元，並延長禁止入國管制期最高為7年，另外增訂媒介外國人從事不符合停留原因活動等情形，可處20萬元至100萬元罰鍰。