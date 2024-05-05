我國家太空中心主任吳宗信去（2023）年宣布將陸續發射2枚低軌通訊衛星，他日前接受CNN專訪，他表示台灣正處於打造新型本土通訊衛星的「實驗發展階段」，一旦上線，運作方式將類似於馬斯克的「星鏈」服務，他強調緊急情況下，通訊衛星對台灣至關重要。不過專家指出，台灣若要在大陸威脅的緊急情況下維持網路運作，就必須發射數百枚衛星。

馬斯克的星鏈衛星系統曾被視為台灣強化通訊基礎設施的解方。

美國有線電視新聞網（CNN）4日公布我國家太空中心主任吳宗信接受專訪的內容，他表示台灣正處於打造新型本土通訊衛星的「實驗發展階段」，一旦系統上線，將如同「星鏈」（Starlink）系統般提供網路，只不過規模比較小。馬斯克的星鏈系統主要透過數千顆衛星提供全球網路。

吳宗信表示，在緊急期間，通訊衛星對台灣恢復通訊來說非常重要，「所以我們非常、非常嚴肅看待」。

目前台灣的網路由15條網路電纜提供，不過這些電纜容易損壞，去年2條海底電纜遭路過船隻毀損，導致部分偏遠島嶼斷網數周。

國防安全研究院去年6月發布報告，專家在報告中警告，若北京切斷台灣周邊的網路纜線，除了中斷民眾的一般通訊，還會釀成大規模恐慌。

吳宗信去年9月宣布，台灣將於2026年發射第1枚B5G低軌通訊衛星，規劃2028年發射第2枚，後續還將協助私人企業發射另外4枚衛星，不過CNN引述專家指出，台灣若要打造一個不中斷的網路系統，就必須發射數百枚衛星。

澳洲國立大學（Australian National University）天文物理學家塔克（Brad Tucker）預測，台灣至少需要50枚衛星，才能運用自己的衛星提供「相當像樣」的緊急覆蓋範圍，不過他也坦承，若要擁有可靠的頻寬、讓所有人使用，「你需要更多（衛星），可能是數百枚」。

「如果一個國家致力於此，絕對可以完成，因為最困難的部分只是獲得資金」。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，台灣要靠幾枚本土衛星來全面提供網路是不切實際的，但就長遠來看，這項太空計畫仍相當有價值，標誌著台灣進入太空產業，並且為軍隊提供更大的靈活性。

蘇紫雲也提到，在台灣實現目標前，台灣仍可透過與總部位在倫敦的衛星通訊系統Oneweb及其他海事衛星系統合作，提供備用網路。

吳宗信並未透露衛星計劃的更具體時程表細節，不過CNN引述消息人士指出，賴清德5月20日就任總統後，新政府將公布包括通訊衛星計畫在內的衛星計劃最新藍圖及時間表。