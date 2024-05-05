暌違6年，日本女子搖滾樂團SCANDAL將於2024年6月9日於台北Legacy開唱，這也是她們首在台灣進行VIP福利與粉絲直接互動，團員們都忍不住甜喊：「好期待！」由於VIP門票在開賣時即被秒殺，讓粉絲崩潰敲碗，主辦緊急跟日方商議追加極少量名額，於5月6日啟售。

SCANDL去年8月在大阪難波Hatch舉辦的17周年演唱會上，獲得金氏世界紀錄認證為「最長壽女子搖滾樂團」（團員無更動、持續樂團活動），成為真正的世界第一。由於該場地也是SCANDAL在2006年剛成軍時，第一次站上的大舞台，讓團員們感動落淚，並表示她們會努力堅持，將這個世界紀錄繼續保持下去。

今年3月份發行第11張專輯《LUMINOUS》，目前正進行日本巡迴的SCANDAL，將於6月進行包括台灣、韓國、中國等地在內的亞洲巡迴。走過疫情的陰霾，這張作品不僅是在黑暗中尋找光，更是期許自己能成為照亮他人的那一道光。