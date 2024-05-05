新竹市區前（3）日驚傳女子裸奔事件！據了解，有民眾在當晚10時目擊一名膚色黝黑、黑長髮披散，身份疑似外籍女子全裸闖入社區地下的停車場後四處走動。由於該女子行為異常，住戶見狀隨即上前喝斥，要她馬上離開，不過女子疑受到驚嚇後情緒失控，鑽進車底後蜷縮躲藏，警方到場後仍不願出來，最後只能將她強制送醫治療。

根據目擊民眾說法，當晚看見披散著黑長髮的外籍女子一絲不苟地衝進社區大樓，並在地下停車場隨意晃動，上前確認她並非社區住戶後，隨即喝斥：「妳的衣服去哪了？」、「妳出來」、「出去、妳是誰？」、「妳為什麼全身脫光光？」，並要她馬上離開現場。

不過外籍女子卻渾身顫抖，似乎是受到驚嚇，火速鑽進車底後對住戶絲毫不予理會；住戶無奈之下，最後只能報案處理。

警方獲報趕抵，女子情緒瀕臨崩潰邊緣，只見她赤裸的身體蜷縮成一團，並往車底不斷躲進，任憑員警努力進行溝通，但女子仍絲毫未有反應。由於警方未能在現場尋獲女子的身份證件，因此僅能暫時將她強制送醫，至於詳細事發原因、動機尚待釐清。