一名女子年輕時喪夫，之後時常約會已婚人夫，還帶回家恩愛，激情的叫床聲吵得大兒子媳婦、小兒子很不滿，由於大兒子在坐牢，大兒子媳婦竟跟小兒子搞在一起，在房裡發生關係，還大聲呻吟報復回去。

兩性作家廖輝英過去在《新聞挖挖哇》分享，她的一名朋友阿美（化名）與丈夫結婚生下2個兒子，兩個孩子年齡相差7、8歲，但好景不常，阿美的丈夫死得早，因此阿美不到40歲就守寡。之後大兒子長大娶媳婦，生了2個女兒，全家三代同堂住在一起，但後來大兒子犯案入獄，一家人關係逐漸變調。

廖輝英表示，阿美在丈夫死後開始交男朋友，但對象都不挑，總是找已婚人夫，導致正宮時常找上家門，且阿美每次和男友恩愛，都挑孫女不在，但媳婦、小兒子在家的時候，叫聲相當大，媳婦、小兒子聽了都厭煩。

廖輝英說，有一天小兒子趁家裡沒其他人，闖進大嫂房裡，兩人發生了性關係，之後天天開戰，呻吟聲跟動靜吵得阿美跟2個孫女都知道兩個人在亂倫。阿美為此和媳婦大吵，媳婦罵她「愛討客兄」，阿美則回嗆「你不要臉，討客兄居然討家裡的」。之後阿美大兒子刑滿出獄，小兒子搬走，大兒子知道妻子懷了弟弟的小孩後，最終還是吞忍下來並扶養小孩，亂倫關係才告終。