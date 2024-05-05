很多人都知道運動後想要長肌肉，可吃蛋白質達到增加肌肉的目的，那愛愛後要吃什麼？泌尿科醫師程威銘表示，建議可吃藍莓來幫助身體修復，吃優格來補充蛋白質，若性愛過程是採火車便當等耗費體力的姿勢，建議要吃非精緻澱粉的燕麥、地瓜，以補充體力，另外記得多喝水，以降低泌尿道感染機率。

台北市立聯合醫院忠孝院區泌尿科醫師程威銘在臉書粉專PO文指出，男性做愛後常會覺得既虛脫又很餓，這是因做愛對男性而言，需不斷進行活塞運動，是很消耗能量的有氧運動，會使血糖值降低與身體的水份流失，因此會在做完愛之後有「餓」與「渴」的感覺。

程威銘說，做愛後吃什麼樣的食物還是有差，最好不要亂吃，例如應避免吃油膩、辛辣或蛋糕等精緻澱粉類食物，因為快速的讓血糖上升，會讓人覺得更加疲憊沉悶，不利於做愛後的恢復，建議可多補充下列4類食物，好讓體力恢復，隨時「提槍再戰」。

■新鮮的水果：像是香蕉、藍莓、西瓜等等，富含維生素與礦物質，可以幫助身體修復，避免因為電解質不平衡，而造成肌肉抽筋。

■優良的蛋白質：優格、鮭魚、雞肉、豆腐可以提供我們優良的蛋白質來源，幫助我們修復在性行為的過程中可能拉傷的肌肉。

■優良的油脂與碳水化合物：例如堅果、黑巧克力、燕麥、地瓜等，可以幫助身體補充能量，也可維持健康的荷爾蒙水平，尤其如果這次的性行為用的體位是比較困難的，像是火車便當等等相當耗費體力的姿勢，那麼就更要加強碳水化合物的補充。

■補充水分：性行為中會流失汗液與精液，因此可以適度的喝水，或是補充富含水份的食物，像是西瓜或是椰子水，以幫助性行為後，能夠排1到2次的尿，才能夠避免因為脫水導致的疲勞，或其他像是泌尿道感染的健康問題。