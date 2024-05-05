湖人開除總教練漢姆（Darvin Ham）以及整個助理教練團，美媒ESPN球評威邦（Michael Wilbon）在節目上為他抱屈，砲轟主力球星詹姆斯（LeBron James）、安東尼戴維斯（Anthony Davis）缺乏擔當。「如果你想要成為GOAT，要到處告訴大家你是最偉大的球員，那就負起你該承擔的責任。你該承認是你自己不夠好，詹姆斯和戴維斯確實在系列賽表現很棒，但對上金塊他們還是不夠好。」

威邦擔任過《華盛頓郵報》記者，他說：「我很生氣，我認識漢姆幾十年了，他是個優秀的總教練，在他之前湖人沒進季後賽（2022年），他兩年掌兵都打進季後賽，上季還打到西區決賽，大家都稱讚他很棒，包括詹姆斯和戴維斯，今年也是輸給冠軍隊，但是突然間這兩位未來的名人堂球星就開始責怪漢姆了。」

詹姆斯其實有承認失敗，只是威邦批評詹姆斯做的還不夠，威邦也認為任何湖人球員都沒資格把失敗歸咎總教練。

不過在現今的聯盟，最容易被高層拿來開刀的就是總教練，並且也不是只有詹姆斯的球隊才會這樣。2013年，卡爾（George Karl）獲選年度最佳總教練，29天之後他被金塊開除。2018年，暴龍總教練凱西（Dwane Casey）獲得工會頒發年度最佳教練獎，不到48小時即遭到暴龍解雇。事實是只要沒拿到總冠軍，身為聯盟最佳總教練都可能被炒，漢姆自然也逃不過下台的命運，他仍可以從湖人領取剩餘兩年約1000萬美元薪資（新台幣3.2億）。