花蓮縣長徐榛蔚今天見到4位女力縣市長親自到花蓮力挺，感動落淚的細數各縣市的幫助。（羅亦晽攝）

0403花蓮大地震重創地方觀光，國民黨籍4位女縣市首長，包含台中市長盧秀燕（前左四）、宜蘭縣長林姿妙（前右二）、台東縣長饒慶鈴（前左三）及嘉義市長黃敏惠（前右三），今天特別到花蓮為同黨籍縣長徐榛蔚（前右四）加油打氣。（羅亦晽攝）

0403花蓮大地震重創地方觀光，國民黨籍4位女縣市首長，包含台中市長盧秀燕、宜蘭縣長林姿妙、台東縣長饒慶鈴及嘉義市長黃敏惠，今天特別到花蓮為同黨籍縣長徐榛蔚加油打氣，用行動力挺花蓮產業，並宣布會陸續帶百團旅客到花蓮旅遊，振興地方觀光。另外，對花蓮觀光業者認為中央振興補助不該納入台東自由行，饒慶鈴認為，行政院應把餅做大，才能讓大家共好。

盧秀燕表示，25年前921大地震重創台中，當時受到花蓮的幫忙，因此她今天帶來台中宮廟、各界捐助的善款約1986萬元，並會號召百逾團旅客到花蓮觀光，另會協助縣府幫助行銷花蓮各行各業的產品，藉此振興花蓮的觀光。

她說，重建是漫長的工作，今天5位女力縣長到花蓮力挺是第1波，未來各縣市首長也會不斷進到花蓮，幫助地方振興觀光經濟；除了經濟上協助，台中市政府將邀請「紙風車」劇團到花蓮演出至少2場次，希望撫慰受地震驚嚇民眾的心靈。

黃敏惠也將嘉義市3間宮廟及企業捐贈共615萬善款給徐榛蔚，並允諾會將安排旅行團到花蓮觀光；饒慶鈴則允諾，台東將在7月登場的熱氣球活動中，邀請花蓮業者到現場擺攤，安排10團公務團花蓮旅遊。

徐榛蔚見到4位女力縣市長親自到花蓮力挺，感動落淚的細數各縣市的幫助。她說，全國各縣市、中央在地震後第一時間便趕赴花蓮協助救災、救援，花蓮也自立自強；當觀光署公布振興方案在7月開跑，但花蓮產業已在4、5月停擺，經各界疾呼下終於提早到6月，「這就是花蓮人的力量」，勇敢說出來的力量。

活動現場有安排花蓮名產業者、農會擺攤介紹地方特色名產，盧秀燕、黃敏惠、林姿妙、饒慶鈴也一一捧場；花蓮8間名產業者發起「買100捐50」自助助人活動，今也捐出210萬元給縣府，希望幫助災民。

另外，花蓮觀光業者不滿中央振興補助納入台東自由行，饒慶鈴認為，行政院是掌握資源的人，應該要感同身受，這次花蓮、台東都受災，更應要擴大資源力度。