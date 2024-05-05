新竹縣政府舉辦「2024 DANCE ON LIFE全國街舞大賽」，有全國愛好街舞的800多名好手，4日、5日一連兩天在竹北市水圳森林公園展開競技，評審老師們也與選手交流舞藝，現場民眾High翻天，尖叫聲不斷，也讓全國看見新竹縣的青春活力！

今年評審眾星雲集，包括囂張老師、黑妹老師、鈺翔老師、剛一老師、原子少年范范、Akuma Diva徐百川、加拿大國際裁判Dyzee、TBC-柏青老師及王牌經紀人孫德榮也出席，提供選手不同面向的見解並親身示範。

4日晚賽事為團體排舞、KPOP排舞、霹靂舞2ON2邀請賽，晚會演出更是精彩絕倫，有饒舌團體「DREAM ZONE」、城市科技大學的「City Crew」舞團及「OVER THE TOP」霹靂舞團、竹北高中和忠信高中學生共同合作舞團「Polly X CHSL X CPYD演出，氣氛High翻天！

副縣長陳見賢表示，去年第一屆街舞大賽，有近600名街舞菁英共襄盛舉，今年第二屆報名參賽選手更超過800名，感謝評審老師們分享、傳承街舞技巧給喜愛街舞的青年朋友們，也展現出新竹縣年輕、創意、活力的一面，讓全國看見新竹縣的青春活力，也期待街舞成為新竹縣健康、活力的全民舞蹈。

教育局長楊郡慈表示，今年街舞大賽由縣府主辦、SYM冠名贊助，城市科技大學協辦，獎金高達22萬元，第一天精彩賽事及晚會外，5日有街舞大師課程，請來囂張老師、小P老師及Victor老師進行免費教學，傳授舞林秘訣，另外ALL STYLE 2 ON 2中特別邀請8位街舞界高手一同切磋舞藝，讓選手與街舞大師們一同在舞台上實戰交流，碰出新的火花。