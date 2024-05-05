31歲葉映妤（中）與先生離異後，帶著龍鳳胎子女獨自生活，積極陪伴孩子們早療，從不喊累樂觀看待人生。（吳佩蓉攝）

葉映妤（左）看著女兒念著親手做的卡片，童顏童語可愛模樣，不禁讓她感動到眼眶泛淚光。（吳佩蓉攝）

李家杰唸完親手做的卡片後，緊緊抱住阿嬤以表謝意。（吳佩蓉攝）

87歲阿嬤與31歲年輕媽媽樂觀態度照顧孩子 宜蘭家扶中心5日表揚

母親節將至，宜蘭家扶中心今（5日）舉辦自強母親表揚活動，其中，87歲的李鄭阿珠17年來承擔起照顧3名孫子的責任，帶他們用樂觀進取態度生活；另31歲葉映妤與先生離異後，帶著龍鳳胎子女獨自生活，積極陪伴孩子們早療，雖僅有一份固定收入支撐一家三口，卻從不喊累樂觀看待人生，成為子女最好的榜樣。

宜蘭家扶中心目前共扶助853戶經濟弱勢的家庭，其中由單親母親照顧的有389戶，占整體服務戶數的46.8％，她們大多數時間除了賺錢養家，更要花費時間陪伴孩子、處理家務，尤其當家庭中缺乏其他同住的成年家人，這樣的家庭照顧壓力更為龐大，讓大多數媽媽將家庭及子女視為生命的全部，而甘願犧牲自己。

今受表揚中最年長的李鄭阿珠，17年前因媳婦早逝留下2、4、5歲的年幼孫子，阿嬤不捨在外縣市從事裝潢的兒子辛苦，便承擔起照顧三名孫子責任，靠社會補助及撿拾回收貼補家用，一人拉拔他們長大，如今三名孫子皆已就讀大學，並半工半讀減輕家中經濟負擔。

其孫子家杰在活動中念著親手做的卡片，「謝謝您對我無私的奉獻，讓我在低潮時仍受到您偉大的母愛和溫暖，從小到大您總是用智慧、勇氣和樂觀的態度面對挑戰，可以成為您的孫子，是我這輩子最幸福的事」，「祝福我生命中最重要的人–阿嬤，母親節快樂，我愛您」，唸完後緊緊抱著阿嬤，場面令人動容、備感溫馨。

另外，葉映妤與丈夫育有三子，前年離異帶著龍鳳胎子女獨自生活，她相當重視孩子身心發展，其中一兒為聽損、一女發展遲緩，儘管工作辛苦，仍積極陪伴孩子們早療，一有時間就帶他們親近大自然，從不喊累並樂觀看待人生，做子女最好的榜樣。

家扶中心主任陳錫平表示，除了感謝家扶的扶幼委員會經費贊助外，更感謝在地企業響應愛的循環，尤莉媽媽禮服提供優惠方式贊助精緻禮服，德育護理健康學院學生免費提供妝髮造型服務，讓12位母親享受尊榮服務，過一個寵愛自己的母親節。