在自立家庭模範母親獎頒發前，趙秋美觀看彰化家扶預錄的孩子們的感恩影片，驚喜感動落淚，深感多年來的辛苦付出與堅持都是值得的。（葉靜美攝）

彰化家扶在母親節前夕，表揚9位新住民自強母親、1位自立家庭模範母親及模範寄養媽媽，肯定她們無私的愛與付出。（葉靜美攝）

為了擔起照顧3女1兒的重擔，身型嬌小的趙秋美，當過聯結車司機，更曾經1天做3分工作，每天幾乎只睡2、3個小時，只希望能讓小孩安心上學、成長，她有著天下媽媽最簡單的願望，殷切盼著小孩平安健康，如今小孩長大個個事業有成，還懂得回饋社會，彰化家扶更首次頒發自立家庭模範母親獎，對她的付出加以肯定。

彰化家扶在母親節前夕，表揚9位新住民自強母親及模範寄養媽媽，也首次表揚了自立家庭模範母親，趙秋美是首位，也是唯一的獲獎者。在頒獎前，彰化家扶預錄了孩子們的感恩影片，讓她驚喜感動落淚，深感多年來的辛苦付出與堅持都是值得的。

趙秋美因前夫阻擋小孩上學、偷標會錢，在37歲時選擇結束婚姻，獨力扶養4個小孩，更背起20多萬元的負債，當時最小的女兒還未上小學；為了維持家計，趙秋美做過工地主任、聯結車司機、家扶到宅清潔人員、做衣服裁縫工、和妹妹擺攤賣大腸包小腸、擺路邊攤等各式工作。

趙秋美說，為了多賺點錢，最多曾1天做3份工作，清晨先趕去批發花卉，再去工地附近的景點擺攤賣花，8點再到工地上班，5點下班仍不能休息，再接建案打掃工作，一棟透天厝打掃下來，天早就黑了，整個建案因尚未有人入住，而顯得黑漆漆，令人害怕，但想到家中的小孩，仍要咬緊牙關堅持。

就這樣1年365天不間斷的工作，每天回到家都接近12點，等處理完家務能休息，往往超過凌晨1點，清晨4點多就又起床準備工作，很長一段時間睡眠時間每天僅有2至3小時。

1998年時，趙秋美因一場車禍，沒錢就醫的她，只能躺在床上靜養，也在這時，家扶介入提供扶助，大女兒到舅舅家住，其它3位兒女則短暫安置寄養家庭，一家5口分散不同地方，讓趙秋美更想身體好起來、外出賺錢，接回兒女，她說，很難過長達半年的時間，無法親自照顧小孩。

趙秋美不僅鼓勵孩子讀書，翻轉人生，更以身做則報考靜宜大學夜間部並順利取得大學學歷，成為孩子們最好的榜樣，如今，大女兒是2間中醫診所的負責人，兒子也是中醫師，另2位女兒在工作上也有很好的表現，她自己也考取就服員，現年66歲的她期待明年能退休含飴弄孫。

趙秋美在老大開始工作、老二剛畢業，就主動辦理停扶並自立，曾受過社會幫扶的她，更懂得回饋的意義，曾在2013至2021加入寄養家庭，希望能盡己之力，幫助更多家庭度過難關，大女兒也善心滿滿，在2022年疫情嚴峻時，得知家扶募款困難及弱勢家庭更陷入貧困，主動捐款10萬元助學金。